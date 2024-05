En plein per l’Associazione Monte Pruno Giovani

Ha avuto luogo ieri sera presso il Grand Hotel Osman di Atena Lucana l’Assemblea annuale dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

I saluti iniziali sono stati affidato al Presidente Sebastiano Greco che ha dato il via ai lavori assembleari relazionando sulle attività realizzate durante l’anno passato ed ha ricordato ai presenti la missione dell’Associazione sul territorio.

Durante la serata è stata anche presentata la pagina Instagram ufficiale della Monte Pruno Giovani.

Un momento di grande condivisione culminato con il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo che per approvazione unanime dell’Assemblea dei soci, per il prossimo triennio vedrà ancora Sebastiano Greco Presidente di questa associazione. Al suo fianco la squadra che comporrà il comitato direttivo sarà composta da Vincenzo Rubino, Umberto Mazzali, Mariangela Tropiano, Michele Albanese, Annamaria Lotierzo, Antonio Vertucci, Antonio Santangelo, Pietro Fortunati e Paola De Siervi.

Ai consiglieri uscenti del Direttivo Elio Albanese e Jessica D’Amato è stato consegnato, in segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto in questi anni, una targa e una pergamena dal Direttore Generale Michele Albanese e dal Vice-Direttore Generale Cono Federico.

Il presidente del sodalizio Greco ha ringraziato i vertici della Banca per la rinnovata fiducia, la vicinanza costante e il prezioso supporto, i soci e gli amici che non hanno fatto mancare la loro presenza e soprattutto Elio Albanese e Jessica D’Amato per il prezioso contributo. “Sono orgoglioso che abbiamo approvato all’unanimità il Rendiconto delle attività 2023 e il Rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo. Ringrazio il Direttore Generale Michele Albanese per le parole di stima e per la grande fiducia concessaci. Ringrazio l’Assemblea per la rinnovata fiducia e nel segno della continuità inizieremo subito a lavorare facendo rete con le realtà del territorio e promuovendo le attività sociali, culturali e ricreative per i giovani di questo territorio”.

Le conclusioni sono state affidate al Direttore Generale Albanese, felice di vedere tanti giovani prende parte all’evento e orgoglioso del lavoro svolto dall’Associazione in questi 12 anni di attività.

“Più volte si è parlato di futuro che certamente preoccupa ed il vostro cammino è tortuoso. Non si può essere giovani se non si è tranquilli, non si è sicuri e non si può pensare ad un futuro ed una famiglia. Questa associazione ha fatto bene ma la Banca chiede di più. Abbiamo bisogno di migliorarci e per essere la Monte Pruno bisogna lavorare, credere e sognare. Questa associazione deve cominciare a camminare con i piedi propri e l’intero Direttivo ha le capacita di svolgere un ruolo predominante sul territorio. Attraverso il nuovo management della Banca ci impegneremo ad organizzare corsi di formazione ed indirizzarvi su quelle che può essere il vostro futuro. Vogliamo sapere di che cosa i giovani hanno bisogno e quali sono gli interventi utili per farvi stare meglio. Dovete credere nei vostri sogni che spesso si realizzano. Dovete metterci qualcosa di vostro e non sperare sempre negli altri”.

Hanno preso parte all’evento anche il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea e il Presidente del Comitato Esecutivo della Banca Monte Pruno Pierangelo De Siervi che hanno augurato al neo eletto Consiglio Direttivo dell’Associazione Monte Pruno Giovani un proficuo e gratificante lavoro nel promuovere i valori della Banca Monte Pruno e nell’implementare politiche giovanili significative per la comunità.

Buon lavoro ragazzi….!!!