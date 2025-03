Eboli. Premio Zinno a Vito Pindozzi

Il Premio Memoria “Bernardino Zinno”, giunto alla sua settima edizione sarà conferito al dott. Vito Pompeo Pindozzi, giornalista di fama internazionale, per la sua straordinaria carriera nel mondo dell’informazione e della divulgazione scientifica. L’evento, che si terrà stasera alle ore 17.45 presso l’Auditorium della Parrocchia San Bartolomeo di Eboli, sarà anche un’occasione per sostenere la raccolta fondi a favore dell’Associazione di Promozione Sociale Dunyaa, impegnata nella tutela dei diritti sociali e nella difesa dei più deboli ed emarginati. L’iniziativa è patrocinata dal Rotary Club di Eboli. Vito Pompeo Pindozzi, cittadino illustre di Eboli dal 2017, vanta un curriculum di assoluto prestigio. Con oltre quarant’anni di esperienza nel giornalismo, ha iniziato il suo percorso nella carta stampata per poi affermarsi nella RAI – Giornale Radio, dove ha ricoperto il ruolo di caporedattore dei servizi scientifici dei GR-Rai unificati. È inoltre autore di numerose e apprezzate pubblicazioni medico-scientifiche ed è membro storico della Federazione Internazionale dei Giornalisti. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2017, l’Università di Bari Aldo Moro gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia, a suggello del suo contributo alla divulgazione scientifica e alla comunicazione medica. A moderare l’incontro sarà Angela Clemente, mentre il momento musicale sarà affidato al talento di Angela Clemente e Diana Cortellessa, che offriranno una performance in grado di impreziosire ulteriormente la serata canora.