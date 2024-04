Eboli. Oltre 200mila euro per restaurare il monumento “Epitaffio”

Circa 250mila euro di finaziamenti per il restauro del monumento “Epitaffio”. Si tratta di fondi che arrivano dal piano triennale di finanziamenti per le opere artistiche e culturali messo in campo dal ministro Gennaro Sangiuliano. Un contributo notevole, che segnala anche la grande attenzione per Eboli. Ne ha dato notizia ieri il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Damiano Cardiello, entusiasta sia per i fondi che arrivano ad Eboli, sia per l’attenzione ministeriale verso questo territorio. «Come gruppo consiliare e direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, insieme con il coordinatore ebolitano, Donato Gallotta, mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento personale e politico al miniatro Sangiuliano per l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra città – ha detto Damiano Cardiello -. Confido di esprimergli personalmente e direttamente il nostro ringraziamento in occasione del taglio del nastro dei relativi lavori di restauro al nostro importante monunento». L’intervento è denominato appunto “Restauro conservativo del monumento all’Epitaffio”, un’opera realizzata nel 1797. Il monumento ricorda la “Via del Grano” settecentesca ed importante arteria stradale che collegava il Principato Citeriore e l’Ulteriore (le attuali province di Salerno e di Avellino con la Basilicata), che fu voluta nel 1789 direttamente dal re Ferdinando IV di Borbone.