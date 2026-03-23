E’ morto Gaspare Russo, fu l’erede di Menna a Salerno

Avrebbe compiuto 99 anni il 27 aprile Gaspare Russo, democristiano doc, già presidente della Regione Campania e della Camera di Commercio di Salerno, già consigliere nazionale delle Ferrovie dello Stato e già sindaco di Salerno, morto oggi, nella sua casa-studio di via san Giovanni Bosco. Era nato a Minori nel 1927. Iscritto alla Democrazia Cristiana, in pochi anni divenne un punto di riferimento dello scudo crociato a Salerno. Si candidò per la prima volta al Consiglio comunale di Salerno nel 1960. Nel settembre del ‘70 diventò sindaco, incarico che mantenne fino al ‘74 quando venne eletto consigliere regionale. Della Regione, dal ‘76 al ‘79 è stato il Presidente della Giunta (all’epoca era nominato dal consiglio regionale, a sua volta eletto dai cittadini ogni cinque anni), e, poi, capogruppo della Dc in consiglio regionale. In quell’assise è rimasto fino al 1990, anno in cui si ritirò dalla politica attiva.
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