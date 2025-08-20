E' morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, il piano della Russia: basi in regioni occupate, Putin non si ferma
E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa
Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale
Ictus ,Cardarelli tra primi centri ad utilizzare un nuovo farmaco
Ultim'ora Nazionale

E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

  • Agosto 20, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

(Adnkronos) – Frank Caprio, giudice 'star della tv' negli Stati Uniti, è morto all'età di 88 anni. Caprio, per anni protagonista dello show Caught in Providence, è deceduto per un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Poco dopo l'87esimo compleanno, il giudice si era sottoposto a terapie nella prima parte del 2024. Nella giornata del 19 agosto, con un video pubblicato sui social dal letto di ospedale, Caprio ha annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle condizioni di salute. Oggi, il magistrato si è spento. Caprio, eletto nel 1985, è diventato famoso per la serie 'Caught in Providence'. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025