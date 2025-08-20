Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale - Le Cronache Provincia
Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale
Ictus ,Cardarelli tra primi centri ad utilizzare un nuovo farmaco
Meta rimuove gruppo Fb ‘Mia Moglie’: “Violate nostre policy”
Salerno, Pecoraro (M5S) attacca il Comune: Verde pubblico nel degrado
  • Agosto 20, 2025
  • 1 Min Read
A Castel San Giorgio ripartono i servizi di asilo nido e micro nido. Il Comune ha provveduto a pubblicare il bando. «Siamo felici di ripartire con il nostro servizio di nido comunale, un’opportunità importante per le famiglie della nostra comunità – ha affermato il sindaco Paola Lanzara-. L’amministrazione comunale grazie al grande impegno dell’assessore alle Politiche Sociali, Antonia Alfano e di tutto l’ufficio al ramo diretto da Rocco Cataldo, da anni ha investito energie e risorse sui servizi alle famiglie e all’infanzia. Un ringraziamento per la loro dedizione e professionalità a tutte le operatrici del nido, entrate nel cuore dei bambini e delle loro famiglie. I servizi di nido e micro nido intesi quali servizi educativi e sociali hanno lo scopo di offrire ai bambini un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive».

