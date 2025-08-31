Due ventenni muoiono in incidente sulla A3 in Campania - Le Cronache Cronaca
Due ventenni muoiono in incidente sulla A3 in Campania
  • Agosto 31, 2025
  • 2 Min Read
L’impatto è avvenuto poco dopo le sette di questa mattina. L’urto è stato tremendo e così due giovani di 22 e 27 anni che erano a bordo di un’auto hanno perso la vita. Altri due sono rimasti feriti. Il grave incidente è avvenuto lungo l’autostrada A3, la Napoli-Pompei-Salerno, nei pressi dello svincolo di Portici (Napoli) in direzione Sud. I soccorsi sono stati immediati ma per i due sfortunati giovani, residenti nella vicina cittadina di Torre Annunziata, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nella giornata del grande controesodo dalle vacanze è avvenuto anche un altro grave incidente. A Vasto, sulla costa abruzzese, a seguito dello scontro lungo la statale 16 tra due moto ed una utilitaria, una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. La persona deceduta era in sella ad una delle moto coinvolte nell’incidente. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso per permettere il lavoro dei soccorritori. Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. E pesanti sono stati le ripercussioni sulla viabilità per l’incidente avvenuto a Portici. Per consentire, anche in questo caso, le operazioni di soccorso il tratto dell’autostrada in direzione Sud, nei pressi di Portici, è stato chiuso per poi riaprire intorno alle 10,30. L’A3 collega la città di Napoli con quella di Salerno attraversando diversi Comuni densamente abitati. E non solo: è la la strada che porta all’area stabiese e dunque alla Penisola sorrentina, con un elevato volume di traffico che ha prodotto lunghe code dopo la chiusura. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire e si cercherà di capire cosa sia accaduto anche dalle immagini dei sistemi di vigilanza. Le indagini sono affidate agli agenti della sezione della Polizia stradale di Angri. L’unica certezza è che l’impatto tra i veicoli coinvolti è stato tremendo. Un forte rumore che ha svegliato dal sonno anche diverse persone che abitano lungo i palazzi che sorgono non lontani dalla sede stradale e che hanno fatto scattare l’allarme. Comunque secondo una prima ricostruzione, le quattro persone – due decedute e due ferite – erano a bordo della stessa auto che sarebbe finita contro un’altra autovettura e poi terminando la marcia contro una cuspide. Il 22enne ferito è all’Ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata, il 24enne all’Ospedale del Mare in codice rosso.

