Droga. Prefetto Esposito: “Inferto duro colpo a criminalità”

“Si è inferto un duro colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti grazie alla

brillante operazione portata a termine, stamane, dalla Compagnia Carabinieri di Salerno,

coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a cui va un

particolare ringraziamento”.

Queste le parole di plauso del Prefetto, Francesco Esposito rivolte all’Arma dei Carabinieri al

termine dell’attività investigativa che ha consentito di disarticolare un’organizzazione

penetrata anche in altre regioni d’Italia.

Il Prefetto ha aggiunto anche che: “sul fenomeno si sta lavorando molto anche in chiave di

prevenzione, mettendo in campo iniziative volte a contrastare sia l’offerta che il consumo

della droga. Sul versante della domanda, che purtroppo è in crescita anche tra giovani e

giovanissimi, gli interventi che coinvolgono una pluralità di istituzioni stanno puntando,

sempre più, a sensibilizzare i consumatori sui danni che produce l’uso di sostanze

stupefacenti con campagne mirate di informazione. Sull’altro fronte, da mesi, si stanno

programmando, con tutte le Forze di Polizia, attività di controllo coordinato del territorio

mirate a prevenire ed intercettare lo spaccio di droga con risultati soddisfacenti.”