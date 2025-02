Donna uccisa a Pontecagnano alla guida il segretario generale di Capaccio

È il segretario generale del Comune di Capaccio Paestum l’uomo che lunedì mattina ha investito e ucciso una donna di 48 anni, Eleonora Ninova, di origini bulgare, a Pontecagnano Faiano. Stando a quanto ricostruito finora dalla Polizia Municipale di Pontecagnano, l’uomo era diretto al Comune di Capaccio Paestum dove, proprio quella mattina, era atteso l’arrivo del commissario prefettizio Davide Lo Castro, poi slittato di 24 ore. Il sinistro stradale è avvenuto in litoranea a ridosso di una rotatoria lungo la strada provinciale 175, in via Lago Lucrino, in zona Magazzeno. Secondo quanto emerso, l’uomo dopo l’incidente si è allontanato, seppur momentaneamente e di pochi metri, dal luogo dell’incidente per permettere alla famiglia della donna di stare accanto al corpo senza vita. Sia l’auto che la bicicletta procedevano in direzione Battipaglia, ma stando ai primi accertamenti, la donna avrebbe tentato una svolta a sinistra in via Lago Lucrino ed è stata colpita dalla vettura, venendo sbalzata per diversi metri. Il segretario è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, visibilmente sotto shock per l’accaduto, ma gli esami effettuati confermano che non vi è presenza di alcol e droga. Dunque, una disattenzione o l’alta velocità, ma solo le indagini potranno dare una risposta rispetto a quanto accaduto. Intanto, i residenti della zona Picciola, dove la donna viveva con la sua famiglia, hanno avviato una raccolta fondi per sostenere economicamente il marito e i tre figli della vittima.