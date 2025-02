Pagani. Morte Daniela, automobilista indagato

Pagani. Omicidio stradale: con questa ipotesi di reato è finito sotto inchiesta della procura di Roma il 72enne che martedì, intorno alle 13, con la sua Mercedes ha investito e ucciso la giovane studentessa di Pagani Daniela Gambardella mentre attraversava sulle strisce pedonali. Una perizia tecnica dirà se l’automobilista abbia attraversato il semaforo con il rosso o sia stata la giovane a farlo. La 19enne era all’altezza del centro commerciale Maximo, in via Laurentina a Roma, quando la Mercedes l’ha travolta. Si era trasferita a settembre nella Capitale per frequentare il corso di laurea del Dams all’Università di Roma 3 con il sogno di diventare attrice. SI pagava gli studi come rappresentante di una compagnia telefonica che in questi giorni è in esposizione al centro commerciale, non ha avuto scampo. È morta davanti agli occhi della collega che era con lei al momento dell’incidente. Daniela Gambardella aveva infatti appena terminato il turno di lavoro e stava andando all’Università Roma Tre per seguire le lezioni. Il corpo è rimasto incastrato tra le ruote dell’auto e sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che l’hanno quindi affidata alle cure dei sanitari del 118. Per diversi minuti hanno tentato di rianimarla ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: la salma poi è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata dove tra oggi e domani sarà eseguita l’autopsia. Nel tardo pomeriggio di martedì sono arrivati i familiari della ragazza dall’Agro nocerino con gli agenti della Municipale del IX Gruppo Eur che hanno avuto il compito di comunicare la drammatica notizia. Sono stati attimi di tensione e commozione quando i genitori hanno appreso del decesso della giovane. Sequestrate 4 telecamere di video sorveglianza, di cui due dell’impianto semaforico. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada in direzione del centro commerciale quando la Mercedes, in direzione Eur, l’ha travolta. La corsa della Berlina è terminata dall’altra parte della carreggiata perchè il conducente avrebbe tentato di frenare e sterzare senza riuscirci travolgendo Daniela che nel frattempo stava attraversando l’arteria capitolina. Il 72enne, portato in ospedale per l’alcol test, avrebbe detto agli agenti della municipale che stava procedendo lungo il rettilineo quando all’improvviso si è trovato davanti la ragazza. Avrebbe tentato di frenare ma non è riuscito a evitare l’impatto. Impegnata negli studi – aveva terminato la sessione invernale con ottimi risultati – lavorava anche come promoter per una compagnia telefonica in questi giorni con uno stand proprio al centro commerciale dove la giovane è stata investita e uccisa.