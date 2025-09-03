Djokovic, show agli Us Open: pubblico fischia, lui vince il set e manda... baci - Le Cronache
Djokovic, show agli Us Open: pubblico fischia, lui vince il set e manda… baci
Fritz, nuovo look contro Djokovic: la fascia è… al contrario
Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola
Regionali, Fratelli d’Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice
  • Settembre 3, 2025
(Adnkronos) –
Novak Djokovic show agli Us Open 2025. Il tennista serbo, ai quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, sfida il 'padrone di casa' Taylor Fritz e dà spettacolo, non solo in campo, ma anche 'sfidando' il pubblico. L'Arthur Ashe Stadium, come è ovvio che sia, è tutto schierato dalla parte dell'americano, numero quattro del mondo, dando vita a un tifo piuttosto rumoroso che non è piaciuto, per usare un eufemismo, al serbo. Djokovic, vittorioso 6-3 nel primo set, ha conquistato anche il secondo parziale con un tiratissimo 7-5, dopo aver annullato un'enormità di palle break ed esprimendo un livello di tennis che sembra andare oltre la carta d'identità. Al momento del punto decisivo, Djokovic ha alzato il pugno al cielo guardando gli spalti dello stadio e inviando baci agli spettatori.  Un chiaro gesto di sfida che ha acceso ancor di più il tifo dell'Arthur Ashe, ma che, come spesso è capitato nella carriera di Nole, ha avuto il solo effetto di caricarlo ancora di più.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

