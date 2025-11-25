Diplomifici, revoca a tre istituti dell’Agro

Nocera Inferiore/Pagani. Vicenda diplomifici nell’Agro nocerino: respinti tre ricorsi riguardanti istituti con sede a Nocera Inferiore, Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani confermando in modo pieno e definitivo l’azione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lotta senza precedenti contro il sistema dei diplomi facili, al centro della strategia di legalità portata avanti dal ministro Valditara. Nel caso della scuola di Nocera Inferiore, il Consiglio di Stato parla infatti di “plurime e gravi criticità” e di situazioni c”persistenti”, fotografando un quadro che non ha lasciato margini alla sospensione cautelare. Durissime le conclusioni relative agli istituti di Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani. Riscontrato tassi di frequenza crollati – in un caso attorno al 15%, nell’altro addirittura al 5% – numeri imparagonabili a una normale attività scolastica. A ciò si aggiungono percentuali altissime di studenti extraregionali, in alcune classi vicine al 90%, con età spesso incompatibili con la quotidiana partecipazione alle lezioni. Elementi che, secondo i giudici, confermano un modello non riconducibile alla fisiologia dei percorsi formativi tali da legittimare senza dubbi la revoca dello status di scuola paritaria. Un passaggio dell’ordinanza sottolinea la responsabilità degli istituti ricorrenti, che avrebbero continuato a ricevere iscrizioni anche dopo la revoca della parità scolastica, in un quadro già compromesso e noto agli stessi gestori. Respinta anche la tesi del possibile pregiudizio per gli studenti: la maggioranza dei frequentanti proveniva da fuori regione, rendendo infondato l’allarme sulla presunta insufficiente capienza delle scuole limitrofe. La vicenda dei diplomifici nell’Agro Nocerino Sarnese aveva portato alla ribalta della cronaca nazionale diverse inchieste con attestati consegnati dietro compensi e senza frequentazioni per ottenere un posto come personale Ata o docente lontano dalla Campania. Intanto per un altro filone sui diplomi conseguiti dietro compenso di 2mila euro, 40 indagati rischiano il processo con udienza dal gup di Nocera Inferiore a gennaio 2026. Molti di quei titoli sarebbero stati ottenuti nella scuola nocerina giudicata da, Consiglio di Stato insieme alle due di Sant’Egidio e Pagani.