Salenitana decimata a Benevento

di Marco De Martino

SALERNO – Sarà una Salernitana decimata dalle assenze quella che, lunedì sera, si presenterà al Vigorito per affrontare il Benevento nell’ultimo scontro diretto del girone d’andata. A quella di Eddy Cabianca, fermo ormai da tempo, andranno ad aggiungersi le defezioni di Emmanuele Matino, Luca Villa e Mattia Tascone. La battaglia di domenica sera con il Potenza all’Arechi lascia dunque parecchi strascichi in vista del big match contro i sanniti. La situazione più preoccupante riguarda Matino. Il difensore, dopo il match contro il Potenza in cui è stato costretto a uscire a causa di un pestone subito in un contrasto, ha lasciato l’Arechi in stampelle e in queste ore si sottoporrà a delle radiografie che accerteranno se la caviglia destra ha subito danni importanti o meno. Il timore è che il centrale possa essersi procurato una frattura, un infortunio che lo terrebbe fuori a lungo. In ogni caso la sua presenza, lunedì prossimo a Benevento, è da escludere. Da valutare anche le condizioni di Luca Villa, anch’egli uscito anzitempo nella sfida contro i lucani. In un primo momento per il mancino si era temuto un infortunio muscolare, anche in considerazione degli allenamenti svolti solo parzialmente in queste ultime due settimane a seguito del trauma cranico subito con il Crotone. In sala stampa, però, mister Raffaele (nella foto di Gambardella) ha chiarito che l’infortunio subito dal mancino è stato di tipo traumatico, in uno scontro di gioco nel finale del primo tempo. Se la botta non dovesse rivelarsi seria, Villa potrebbe tentare il recupero lampo ma, al momento, senza ulteriori elementi che verranno forniti dagli esami strumentali a cui si sottoporrà in queste ore, è una previsione ancora azzardata. Chi salterà, senza se e senza ma, lo scontro diretto con il Benevento è Mattia Tascone. Il centrocampista, nei minuti di recupero con il Potenza, è stato costretto a sacrificarsi, facendosi espellere per evitare il raddoppio dei lucani, ed oggi sarà squalificato dal giudice sportivo. Una situazione che ha mandato su tutte le furie mister Raffaele, il quale se l’è presa con i suoi per la frenesia di andare a cercare il gol con tutti gli effettivi e che ha messo a rischio non solo il punto ma che ha di fatto tolto dai giochi per il big match del Vigorito uno dei pilastri del centrocampo granata. Contro i sanniti, al posto di Matino, ci sarà con ogni probabilità Mauro Coppolaro nel ruolo di braccetto di destra. Per quanto riguarda Villa, se non fosse recuperabile, sarebbe ancora una volta Anastasio a rimpiazzarlo con il conseguente inserimento in difesa di Frascatore. Più complicato designare il sostituto di Tascone. De Boer e Capomaggio saranno certamente titolari, mentre al posto del mediano, con Varone e Knezovic ormai ai margini, potrebbe essere rispolverato Andrea Ferraris nel ruolo di mezzala. L’alternativa è rappresentata dal giovane Di Vico. Le possibili soluzioni tecniche e tattiche mister Giuseppe Raffaele inizierà a valutarle a partire da domani. Infatti il trainer granata ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra, con il gruppo che riprenderà la preparazione al centro sportivo Mary Rosy domani pomeriggio alle ore 15.