De Luca, un miliardo dal governo? È una balla

“Dobbiamo aspettare qualche giorno perché il Tar ha dato 45 giorni di tempo per stipulare l’accordo di coesione con la Campania, credo scadano il 5 aprile, vediamo quello che succede dopo. Mi auguro non si arrivi a un punto tale di irresponsabilità da bloccare i cantieri che riguardano strade, frane, assetto del territorio e la vita culturale”: lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione della campagna ‘Campania Divina’ a sostegno del turismo, sul tema dei fondi di sviluppo e coesione. “Come sapete il ministero della Coesione ha compiuto un gesto grave, che danneggia pesantemente la Campania e Napoli. Ora è tutto bloccato, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità anche perché non c’è più un motivo per non sbloccare l’accordo di coesione con la Campania. Nei giorni scorsi hanno detto ‘abbiamo rapporti buoni con tutti tranne che con una regione’ ma non hanno detto perchè. Quale è il problema? Io continuo ad invitarli a fare un dibattito pubblico. La verità è che i problemi non esistono. Sono quelli che potete immaginare…” ha poi concluso con un nuovo invito alla ‘responsabilità’ perchè “il danno che rischiano di provocare alle imprese, alle famiglie, al mondo culturale è davvero enorme”. “Ho sentito alcune stupidaggini che hanno raccontato in queste ore, e cioè che il Governo Meloni ha dato un miliardo di euro alla sanità campana. È una grande balla”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, parlando del piano per l’edilizia ospedaliera della Regione. “Il governo Meloni – ha aggiunto – non ha dato neanche un euro. Questo è un programma partito 2-3 anni fa e che utilizza i finanziamenti stanziati dal Governo Conte e dal Governo Draghi. Il Governo Meloni non ha stanziato un euro per l’edilizia ospedaliera, poi abbiamo recuperato queste risorse perché siamo riusciti a uscire dal commissariamento e perché siamo stati bravi. Bisogna spiegare bene ai cittadini perché ci avviciniamo alla campagna elettorale e avremo una valanga di palle che racconteranno”La Campania, che nel panorama italiano “ha l’offerta turistica piu’ ampia, piu’ completa e piu’ varia”, “dovrebbe esaltare di piu’ il turismo religioso”. E’ la riflessione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della presentazione dello spot “Campania. Divisa” pensato per rilanciare l’immagine turistica della regione. “Abbiamo Pietralcina, Montevergine e tante altre realta’ – ha osservato De Luca -. Abbiamo momenti di grande religiosita’. A Napoli c’e’ San Gennaro. Abbiamo questa realta’ straordinaria, qualcosa di unico al mondo”.