De Luca, sto aspettando di capire il centrodestra chi candida

  • Settembre 18, 2025
De Luca, sto aspettando di capire il centrodestra chi candida

“Non ho capito le altre forze politiche chi proporranno. Ad oggi di formalizzato non c’è niente. Né a destra, né a sinistra. Io sto aspettando ancora di capire il centrodestra chi candida. Se avete qualche notizia ditemela. Abbiamo una situazione davvero incredibile, quasi surreale. Abbiamo la seconda regione d’Italia che non si sa in che direzione andrà”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione della nuova sede salernitana di Ance Aies.

