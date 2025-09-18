Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mediobanca, Nagel e il Cda (tranne Panizza) rassegnano le dimissioni
Decarbonizzazione trasporto marittimo, esperti a confronto a Palermo 
Chelsea, il ‘curioso’ caso di Sterling: è il fuori rosa… più caro del mondo
Terra dei Fuochi, Maritato: “Ok tavolo, ma accelerare: priorità salute e legalità”
Ultim'ora Nazionale

Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio

  • Settembre 18, 2025
  • 0
  • 99
  • 1 Min Read
Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Si chiama Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni (non 72 come precedentemente riportato, ndr) morto ieri sera all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ecchimosi sospette sul corpo. A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all’angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Portato d’urgenza in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025