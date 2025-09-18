Terra dei Fuochi, Maritato: “Ok tavolo, ma accelerare: priorità salute e legalità”

“Accogliamo con attenzione il lavoro portato avanti in queste settimane dalle istituzioni competenti, in particolare con il tavolo riunitosi nelle scorse ore nella sede della Prefettura di Caserta. È fondamentale continuare a confrontarsi, monitorare i risultati e pianificare interventi strutturali per contrastare un fenomeno drammatico come quello della Terra dei Fuochi. Tuttavia, crediamo sia arrivato il momento di imprimere un’accelerazione decisiva: la situazione richiede interventi tempestivi e risposte concrete”. Lo dichiara Michel Maritato, candidato al Consiglio Regionale della Campania con la lista Dimensione Bandecchi in previsione delle elezioni regionali 2025. “La popolazione della Campania – continua – è stanca di convivere con l’incertezza e con anni di immobilismo politico. Le parole non bastano più: servono azioni forti e coordinate, a tutela della salute dei cittadini, della legalità e del rilancio di un territorio martoriato da criminalità e incuria. Le bonifiche devono essere concrete e rapide, i fondi utilizzati in modo trasparente e le misure di controllo intensificate senza sosta. Il nostro obiettivo, come forza politica e come cittadini, è uno solo: ridare dignità a queste terre e speranza a chi le abita ogni giorno, troppo spesso dimenticato dalle istituzioni”, chiosa Maritato.
