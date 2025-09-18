Terra dei Fuochi, Maritato: “Ok tavolo, ma accelerare: priorità salute e legalità” - Le Cronache Politica
Terra dei Fuochi, Maritato: “Ok tavolo, ma accelerare: priorità salute e legalità”

  • Settembre 18, 2025
“Accogliamo con attenzione il lavoro portato avanti in queste settimane dalle istituzioni competenti, in particolare con il tavolo riunitosi nelle scorse ore nella sede della Prefettura di Caserta. È fondamentale continuare a confrontarsi, monitorare i risultati e pianificare interventi strutturali per contrastare un fenomeno drammatico come quello della Terra dei Fuochi. Tuttavia, crediamo sia arrivato il momento di imprimere un’accelerazione decisiva: la situazione richiede interventi tempestivi e risposte concrete”. Lo dichiara Michel Maritato, candidato al Consiglio Regionale della Campania con la lista Dimensione Bandecchi in previsione delle elezioni regionali 2025. “La popolazione della Campania – continua – è stanca di convivere con l’incertezza e con anni di immobilismo politico. Le parole non bastano più: servono azioni forti e coordinate, a tutela della salute dei cittadini, della legalità e del rilancio di un territorio martoriato da criminalità e incuria. Le bonifiche devono essere concrete e rapide, i fondi utilizzati in modo trasparente e le misure di controllo intensificate senza sosta. Il nostro obiettivo, come forza politica e come cittadini, è uno solo: ridare dignità a queste terre e speranza a chi le abita ogni giorno, troppo spesso dimenticato dalle istituzioni”, chiosa Maritato.

