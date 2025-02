De Luca, riflettori su Pompei luogo chiave per il Giubileo

Abbiamo deciso di valorizzare, in occasione del Giubileo 2025, alcuni dei luoghi più rappresentativi della religiosità cristiana: Pompei è un luogo chiave, quindi abbiamo realizzato questa bella piazza e fra un mese faremo l’illuminazione artistica del Campanile di Pompei che diventerà un faro, anche simbolicamente, di spiritualità per tutta la regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, conversando con i giornalisti a margine della inaugurazione della nuova Piazza Bartolo Longo in cui sorge il Santuario della Beata Vergine del Rosario a Pompei (Napoli). L’intervento costituisce il primo tassello di un progetto più ampio per il territorio di Pompei di cui Eav (Ente Autonomo Volturno) è soggetto attuatore per la Regione Campania. “Stiamo facendo qui a Pompei, interventi molto importanti anche dal punto di vista strutturale” ha spiegato De Luca. “Entro quest’anno completiamo la realizzazione di un parcheggio interrato di quasi 350 posti auto, poi elimineremo con Eav uno dei due passaggi a livello che abbiamo qui. Mi pare che stiamo creando condizioni davvero importanti per richiamare turismo e creare economia e condizioni di vita civile per i nostri concittadini”. Alla cerimonia sono intervenuti anche il vescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, il sindaco della città, Carmine Lo Sapio, il presidente di Eav Umberto De Gregorio. Tra i presenti il direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.