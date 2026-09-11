FI, Celano: Grande successo per Congresso regionale

“Il Congresso regionale di Forza Italia, tenutosi ieri a Napoli, ha rappresentato un importante momento di partecipazione, entusiasmo e condivisione, confermando la vitalità del nostro partito e la volontà di proseguire con determinazione il percorso di crescita e radicamento di Forza Italia in Campania. Lo scrive Roberto Celano Segretario provinciale Forza Italia Salerno

Desidero rivolgere – scrive Celano – le mie più sincere congratulazioni all’On. Fulvio Martusciello, riconfermato Segretario regionale, per il risultato ottenuto e per la fiducia che ancora una volta gli è stata accordata. La sua riconferma rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto e, al tempo stesso, una precisa indicazione della strada che il partito intende percorrere nei prossimi anni.

Particolarmente significativo è stato il contributo della provincia di Salerno, presente al Congresso con una cospicua rappresentanza di dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti. Una partecipazione numerosa e appassionata che testimonia la forza e il radicamento di Forza Italia sul territorio salernitano.

Rivolgo, inoltre, le mie congratulazioni a tutti i salernitani eletti nella Segreteria regionale, ai quali auguro buon lavoro. La loro presenza ai vertici regionali costituisce un importante riconoscimento per la nostra provincia e rafforza la capacità di Salerno di essere protagonista nelle scelte e nelle strategie future del partito.

Come Segretario provinciale di Forza Italia Salerno, ho sostenuto con convinzione e determinazione la riconferma di Fulvio Martusciello, nella consapevolezza che, insieme a lui e a tutta la squadra regionale, possiamo affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide che ci attendono.

Ora è il momento di lavorare, tutti insieme, con spirito di squadra, unità e concretezza, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. A partire dalle prossime elezioni politiche e dagli appuntamenti amministrativi, saremo impegnati a rafforzare ulteriormente Forza Italia, costruendo consenso attraverso la presenza sui territori, l’ascolto delle comunità e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini.

Il risultato del Congresso ci consegna una Forza Italia forte, coesa e determinata. La provincia di Salerno è pronta a fare la propria parte, con convinzione e responsabilità, al fianco del Segretario regionale Fulvio Martusciello e dell’intera squadra campana.

Buon lavoro, dunque, a Fulvio Martusciello e a tutti gli eletti. Insieme, con entusiasmo e determinazione, continueremo a far crescere Forza Italia in Campania e nella provincia di Salerno.”

Lo scrive Roberto Celano Segretario provinciale Forza Italia Salerno