De Luca: proroga commissariamento in Campania? Non è così

In Campania ci sarà un prolungamento del commissariamento del Partito democratico? “Ma non lo so, io sono un osservatore esterno… Credo che, però, sia una notizia sbagliata, sinceramente. Dalle notizie che mi arrivano non è così”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo a Napoli a una domanda sulla possibile proroga del commissario Antonio Misiani al quale starebbe pensando la segretaria Elly Schlein. “Credo che sarà fissata la data per il congresso e, ovviamente, per arrivare al congresso, siccome sono scaduti i termini del vecchio commissario, quel meraviglioso uomo che è il senatore Misiani, bell’uomo, ci saranno i tempi tecnici, ma – ha proseguito il governatore – non chiedete a me perché non ho competenze tecniche, io mi appassiono di opere pubbliche, di cose concrete come l’apertura di cantieri, occasioni di lavoro. La politica politicante non è mestiere per me”, ha conclus