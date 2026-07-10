De Luca (Pd): “Presentato emendamento per crescita aeroporto Salerno”

“L’Aeroporto di Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento, sta vivendo una fase di grande crescita e il nuovo terminal, che sarà inaugurato nei prossimi giorni, rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dello scalo. Ora è necessario continuare a lavorare sul rafforzamento delle infrastrutture e sugli strumenti capaci di favorire nuovi investimenti delle compagnie aeree”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, al termine del sopralluogo effettuato presso l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi insieme all’onorevole Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare regionale “Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti”.

“Tra i temi che stiamo seguendo c’è quello dei diritti d’imbarco – ha spiegato De Luca – La Regione Campania ha previsto una copertura di circa 1,7 milioni di euro nel prossimo triennio per consentire l’esenzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, una misura importante per sostenere lo sviluppo dello scalo e incentivare le compagnie a investire ancor più sui collegamenti.

È però necessaria una norma nazionale che consenta alla Regione di attuare questa misura – ha aggiunto – Per questo ho presentato alla Camera un emendamento a mia prima firma, insieme ad altri colleghi del centrosinistra, per consentire anche alla Campania di applicare questo strumento per l’Aeroporto. Si tratta di una misura già adottata in altre Regioni e sono convinto possa trovare una condivisione ampia perché rappresenta un sostegno concreto alla crescita dei traffici e alla competitività dello scalo”.

“Ho avviato interlocuzioni con il sottosegretario Ferrante – ha proseguito De Luca – perché ritengo che questo intervento possa essere condiviso anche dalla maggioranza. L’obiettivo comune deve essere quello di creare le migliori condizioni per accompagnare lo sviluppo dell’aeroporto e attrarre nuovi collegamenti”.

Il segretario Dem ha poi sottolineato l’importanza degli interventi sulla viabilità: “E’ arrivato lo sblocco del finanziamento relativo all’intervento da 8 milioni di euro della Provincia di Salerno per la viabilità di accesso all’aeroporto. A breve partirà la pubblicazione del bando e successivamente l’avvio dei lavori. Prosegue inoltre il lavoro amministrativo sulla cosiddetta rampa dei Normanni, che consentirà un collegamento più agevole dalla tangenziale verso lo scalo, migliorando l’accessibilità e la gestione dei flussi.

È un lavoro enorme che vede impegnate tutte le istituzioni – ha proseguito De Luca– La prossima settimana aprirà il nuovo terminal e siamo davanti a un’infrastruttura strategica per la Campania e per il Mezzogiorno. Oggi lo scalo conta oltre 15 destinazioni e dovrà continuare a crescere grazie al lavoro comune per rafforzarne il ruolo nazionale”.