De Luca: ?Nuovo Ruggi entro tre anni?

“Il nuovo ospedale va avanti. Adesso, prima di tornare nel mio ufficio, mi vado a fare un giro proprio nel cantiere. Credo che i lavori stiano andando avanti bene. Abbiamo dovuto rimuovere una serie di complessi industriali dismessi. Abbiamo dovuto fare il sondaggio geologico, fare gli scavi archeologici, fare il lavoro per la rimozione di eventuali ordigni, tutto il lavoro preparatorio di un cantiere. Questo lavoro preparatorio è completo”, ha spiegato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Adesso possiamo cominciare con la costruzione dell’edificio. I tempi che ha l’azienda sono di tre anni. Tempi eccezionali. Quindi in tre anni contiamo di avere il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona e di avere anche la linea della metropolitana con la fermata davanti al nuovo ospedale. E quindi il lavoro va veramente avanti con grande speditezza”, conclude De Luca
