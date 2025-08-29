De Luca, nessun dibattito su esperienza e qualità candidati

Il mondo dell’informazione nel dibattito sulle regionali “non valuta la qualità, l’esperienza dei candidati, è tutto gossip e cabaret politico”. Nella diretta social di oggi Vincenzo De Luca in vista delle elezioni – di cui non annuncia ancora l’indizione e la data – riafferma “una linea di azione: prima il programma, poi le candidature. Mi pare l’unica cosa corretta e civile, sono impegnato a fare in modo che il programma al di là dei candidati risponda agli interessi della Campania”. “Quando è stato deciso dal governo in modo discriminatorio il blocco al terzo mandato, senza impugnare la legge regionale del Piemonte o tralasciando che Zaia il terzo mandato lo aveva già fatto, lo Stato di diritto è stato portato al livello dell’Africa subsahariana”, insiste.
