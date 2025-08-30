De Luca lancia l’Opa sul Partito di Conte

«La presentazione della candidatura di Roberto Fico come candidato Governatore della coalizione di centro sinistra avrà un impatto deflagrante in tutta la regione». A dirlo Salvatore Milione, esponente del Meet Up Salerno, inizialmente una costola del Movimento 5 Stelle e oggi due progetti politici separati. Milione interviene infatti in merito alle prossime elezioni regionali e punta il dito contro il Movimento e i rappresentanti a livello provinciale che, indubbiamente, vivono momenti di forte imbarazzo a causa dell’accordo raggiunto con il Pd e con il presidente uscente Vincenzo De Luca, dai pentastellati sempre aspramente criticato. «Come già anticipato nelle scorse settimane le interlocuzioni tra Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca vanno avanti spedite anche se le scelte più importanti sono state già prese. Il governatore pro tempore della Regione Campania dopo aver perso la battaglia del terzo mandato ha collezionato una serie di vittorie sul campo grazie alla resa degli uomini di Conte – ha aggiunto Milione – Oltre la classica retorica sul programma e sulle futili convergenze politiche l’unico interesse del Movimento era ed è quello di candidare come governatore della coalizione di sinistra il già presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che ricordiamolo conserva ancora a Roma un ufficio e uno staff pagati con fondi pubblici dei cittadini, al pari del contestato all’epoca, anche da M5S, Pier Ferdinando Casini. Dal bus all’auto blu è un attimo, così come dal limite del doppio mandato alla poltrona a vita, dall’acqua pubblica alla privatizzazione. Fico il moscio (cit.) esperto di foulard e di giravolte. Nel frattempo lo sceriffo di Salerno si è già accaparrato gli assessorati più importanti nel prossimo governo regionale, in primis la sanità, poi si è garantito nel Partito Democratico qualche posto sicuro per il figlio Piero alle prossime elezioni politiche e in ultimo ha ottenuto la carica di segretario regionale del PD. Oltre questo, nel matrimonio letale con il Partito di Conte, si è assicurato l’opportunità di un’alleanza politica alle prossime comunali a Salerno, territorio in cui il fu Movimento 5 Stelle e’ ormai in mano a deluchiani, e quasi sicuramente nelle altre province campane, come ad esempio Avellino dove l’accordo è fortemente voluto dal numero due del Movimento Michele Gubitosa e dalla referente del gruppo territoriale locale Sarà Spiniello». Per l’attivista salernitano Salvatore Milione, dunque, «presentazione della candidatura di Roberto Fico come candidato Governatore della coalizione di centro sinistra che si terrà tra pochi giorni avrà un impatto deflagrante in tutta la regione. Con questi accadimenti De Luca avrà campo libero nel controllo del Partito di Conte e nelle future scelte politiche in un territorio in cui il fu Movimento 5 Stelle ancora conserva un minimo consenso elettorale».