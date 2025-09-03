De Luca: Fico? per me di formalizzato non c'è ancora nulla - Le Cronache Ultimora
De Luca: Fico? per me di formalizzato non c’è ancora nulla

De Luca: Fico? per me di formalizzato non c’è ancora nulla

“Per me non è stato formalizzato nulla. Io sono fermo alle cose di cui ho discusso e cioè prima il programma e poi i candidati”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca parlando a LA7 nella trasmissione “In Onda”, commenta le parole della segretaria del Pd Elly Schlein che ha sponsorizzato la candidatura di Roberto Fico a presidente della regione Campania. “Devo dire che negli ultimi mesi c’è un lavoro importante per la coalizione, ma per vincere una campagna elettorale ci vuole un programma che parli alla maggioranza degli italiani e al momento non c’è. Ci sono dei limiti programmatici che a mio parere ci stiamo trascinando da quando è nato il Pd” spiega il governatore

