De Luca, disastro non insanità campana ma in alcuni cervelli
  Ottobre 18, 2025
“Qualcuno ha parlato di disastro della sanità campana, ma il disastro è nel suo cervello”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Caivano (Napoli) nel corso dell’inaugurazione del nuovo Polo sanitario, grazie al quale, ha aggiunto, “si volta pagina nella medicina generale”. A parlare di “disastro assoluto nella sanità campana” era stato tra gli altri, due giorni fa, il candidato governatore del centrodestra Edmondo Cirielli. De Luca ha anche ricordato che “la Campania è l’unica Regione ad aver approvato la legge sugli psicologi nei distretti sanitari, ne abbiamo assunti 150 e ne abbiamo due in ogni distretto; e siamo i primi anche per il fascicolo sanitario elettronico. Ma nessuno ce lo riconoscerà. Anzi, preparatevi ad un mese e mezzo di bestialità. Ma tante più ne dicono e più voti prendiamo” ha concluso De Luca.

