De Luca: «Costa e Cirielli candidati? Che la Madonna li accompagni»

«Cirielli e Costa candidati per le Regionali in Campania nel 2025? Tanti auguri, che la Madonna li accompagni».

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto a Portico di Caserta, dove è intervenuto all’inaugurazione di un asilo nido realizzato con fondi regionali, ad una domanda dei cronisti sui possibili candidati alle elezioni del prossimo anno.

Cominciano a muoversi le acque in vista delle Regionali. Il nome di Edmondo Cirielli è molto quotato per il centro-destra in Fratelli d’Italia, soprattutto dopo le dimissioni dell’ex Ministro Gennaro Sangiuliano a seguito di un vero e proprio caso mediatico. Anche il vice presidente della Camera Sergio Costa non ha mai escluso la possibilità di una corsa alla Campania.