Scherma, il salernitano Emiliano Natella è arbitro internazionale

La scherma italiana ha un nuovo arbitro internazionale di fioretto. È il salernitano Emiliano Natella, che ha conseguito la licenza FIE superando brillantemente l’esame d’idoneità nella sessione di Bucarest. Per il componente del GSA campano è il coronamento di un percorso, voluto per lui dalla Commissione Arbitrale, che dopo una lunga stagione l’aveva portato in estate anche a vivere l’esperienza dei ritiri pre-olimpici guidati CT Stefano Cerioni, per dirigere i match d’allenamento dei fiorettisti azzurri in vista dei Giochi di Parigi.

Ad Emiliano, per questo prestigioso e meritato traguardo, sono arrivati anche i complimenti del Presidente federale Paolo Azzi, del Vicepresidente vicario – referente per il Gruppo Schermistico Arbitrale – Maurizio Randazzo e di tutta la scherma italiana.

“Per me rappresenta il coronamento del percorso iniziato nel 2016 col superamento del corso per arbitro regionale e proseguito nel 2018 con quello di arbitro nazionale. E’ stato un periodo molto intenso tra il ritiro pre-olimpico in cui sono stato a contatto con persone che di lì a poco avrebbero fatto la storia e l’esame di Bucarest. Sono contento di poter portare avanti la tradizione schermistica salernitana anche nel mondo dell’arbitraggio”.