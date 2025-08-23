De Giorgio, il Potenza farà meglio dell'anno scorso - Le Cronache Salernitana
De Giorgio, il Potenza farà meglio dell’anno scorso
Brignone, un’estate di allenamenti: “Lavoro per tornare in pista”
“Se vuoi toglierti il reggiseno ci fai felici tutti”, ragazza denuncia molestie prima della Tac
De Giorgio, il Potenza farà meglio dell’anno scorso

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 55
  • 1 Min Read
De Giorgio, il Potenza farà meglio dell’anno scorso

“Fare meglio dell’anno scorso, che significa giocare meglio, subire meno gol e fare più punti”: è questa l’ambizione evidenziata, stamani, dall’allenatore del Potenza (Serie C, girone C), Pietro De Giorgio, alla vigilia del debutto in campionato della sua squadra, che giocherà domani a Giugliano (Napoli). Il settimo posto della passata stagione è il punto di partenza, ma anche “quella rabbia maturata per l’eliminazione ai playoff ad opera del Catania, con il rigore sbagliato da Caturano”, ha aggiunto. “Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato e per questa stagione speriamo di poter recuperare”, ha continuato. “I risultati sono certamente importanti – ha concluso – ma abbiamo voglia di rimettere in campo la nostra mentalità vincente, la personalità, l’essere una squadra sbarazzina, ma soprattutto una buona prestazione. E’ con questo che arriveranno i risultati”.

