Brignone, un'estate di allenamenti: "Lavoro per tornare in pista" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Netflix e astrologia, cosa guardare in base al tuo segno zodiacale
De Giorgio, il Potenza farà meglio dell’anno scorso
Brignone, un’estate di allenamenti: “Lavoro per tornare in pista”
“Se vuoi toglierti il reggiseno ci fai felici tutti”, ragazza denuncia molestie prima della Tac
Ultim'ora Nazionale

Brignone, un’estate di allenamenti: “Lavoro per tornare in pista”

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 17
  • 1 Min Read
Brignone, un’estate di allenamenti: “Lavoro per tornare in pista”

(Adnkronos) –
Federica Brignone punta Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra, reduce da un grave infortunio al ginocchio, sta recuperando e si sta allenando per tornare in pista in vista delle prossime Olimpiadi invernali. Brignone, che ha vinto l'ultima Coppa del Mondo di sci poco prima dell'infortunio e della conseguente operazione, ha condiviso sul suo profilo social un video in cui mostra la sua estate, fatta di allenamenti e fatica per recuperare la forma. "La mia estate finora 5/7", ha scritto la sciatrice italiana condividendo le immagini in palestra sul suo profilo Instagram, "è stato doloroso, una grande battaglia ed è ancora lunga per tornare a essere un'atleta di nuovo, ma sto lavorando duro per tornare. Sono grata per le persone che mi sono intorno, che mi stanno aiutando molto!", è stato il messaggio condiviso con i suoi follower.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025