Dazi, Carney: “Canada pronto ad aspettare un nuovo presidente Usa per l’accordo”

(Adnkronos) – Il Canada è pronto ad aspettare l’arrivo di un nuovo presidente degli Stati Uniti se non sarà possibile raggiungere un accordo sui dazi soddisfacente con l’amministrazione di Donald Trump. Lo ha sottolineato il premier canadese, Mark Carney, in un’intervista a Politico, ribadendo che Ottawa non firmerà un’intesa “tanto per firmarla”.

“Se è quello che serve, dovremo farlo”, ha affermato Carney, avvertendo che anche le famiglie e le imprese americane subiranno le conseguenze dello stallo. Il premier ha inoltre espresso insofferenza per le tensioni diplomatiche con Washington: “I canadesi sono stanchi”, ha detto, riferendosi alle provocazioni e alle iniziative dell’amministrazione statunitense.

Carney ha quindi definito “non utile” l’incertezza della politica americana sulla guerra tra Russia e Ucraina, citando le oscillazioni di Washington sulle sanzioni contro Mosca e sulla fornitura di capacità difensive a Kiev. Il premier ha escluso inoltre di aver limitato il rafforzamento dei rapporti con l’Unione europea per timore di ritorsioni da parte di Trump: “Assolutamente no. Quella strada porta alla follia”.

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