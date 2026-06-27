Dal 20 al 26 luglio a Salerno c’è il Padel Excape Tour 2026

Salerno si prepara ad accogliere, dal 20 al 26 luglio, una delle tappe più significative del Padel Excape Tour 2026, un progetto che unisce sport, salute, sostenibilità e impegno sociale. L’evento, ideato da Eleo Nuccorini, si svolgerà presso l’OTB Padel Hub in Via Giulio Pastore a Salerno e nasce con l’obiettivo di trasformare il padel in un veicolo di aggregazione, prevenzione e sensibilizzazione sui temi del benessere individuale e collettivo. Il Padel Excape Tour si fonda su tre pilastri principali come sport, salute e divertimento e si propone come strumento accessibile e aggregante, capace di coinvolgere atleti, appassionati, famiglie e nuovi pubblici, promuovendo uno stile di vita attivo e momenti di socialità positiva.La tappa di Salerno, a cui seguiranno quelle di Milano, Roma e Napoli, sarà molto più di un semplice torneo: sarà una vera e propria “giornata di comunità”, in cui il campo da padel diventa il centro simbolico di un villaggio fatto di sport, informazione, solidarietà e rispetto per l’ambiente. Tutto questo grazie alla sinergia con Asl Salerno, Fondazione Comunità Salernitana, il Comitato di Salerno della Croce Rossa Italiana, Legambiente Campania, Fondazione Giona, Villaggio della Salute. L’evento gode del prestigioso supporto della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel e dell’attenzione di Supertennis, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Il programma tecnico prevede un Torneo Open maschile con un montepremi di 5.000 euro, capace di richiamare i migliori specialisti del ranking, e un Torneo TPRA (maschile e femminile) dedicato alla vasta platea degli amatori. Per chi vuole approcciarsi alla disciplina, sono previsti Open Day gratuiti. La vera innovazione del format sarà il Villaggio della Salute: da mercoledì a domenica un pool di medici specialisti offrirà gratuitamente visite e screening ai cittadini e agli atleti. «Con Padel Excape vogliamo che ogni tappa lasci qualcosa di concreto: relazioni, consapevolezza, opportunità. – ha dichiarato l’organizzatore Eleo Nuccorini – Salerno ne è un esempio perfetto, grazie alla straordinaria rete di fondazioni, associazioni e professionisti che hanno deciso di condividere con noi questa visione». Non mancheranno i momenti di aggregazione serate di gala, DJ set e la partecipazione di autorità istituzionali e volti noti dello spettacolo e della politica, pronti a sostenere il binomio “Sport & Salute”.