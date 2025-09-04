Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino

(Adnkronos) – Il fine settimana del 12, 13, 14 settembre torna a Nemi l’appuntamento con Borgo diVino in tour, la rassegna enogastronomica itinerante tra 'I Borghi più belli d’Italia' e per celebrare il titolo Castelli Romani Città Italiana del vino (Marino, Ariccia, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Velletri, Nemi). Si terrà a Nemi, terrazza panoramica nel cuore dei Castelli Romani, il diciassettesimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour 2025, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de 'I Borghi più belli d’Italia' (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto quest’anno l’aggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione 'I Borghi più belli d'Italia', e Le Castellet, Borgo certificato nell’omologa Associazione francese 'Les Plus Beaux Villages de France'. Il tour, promosso sin dal 2021 dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzato da Valica Spa e il Comune di Nemi e si avvale della collaborazione del progetto 'Castelli Romani Città italiana del vino 2025'. Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 settembre, nel centro storico di Nemi, troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette locali e regionali a quelle di circa 35 cantine provenienti da altre regioni italiane come Puglia, Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, Toscana, Basilicata, Molise, Emilia Romagna, Calabria, Piemonte e non solo. Spazio anche al food con un’area dedicata dove verranno proposte specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, fritti della tradizione, risotto alla crema di scampi, fettuccine allo scoglio e non solo. L’evento inoltre si arricchirà anche di musica e concerti dal vivo per rendere ancora più unica l’esperienza di ogni visitatore. Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Si svolgerà nel centro storico di Nemi lungo la storica passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli nei seguenti giorni e orari: venerdì 12 settembre dalle 18.00 alle 24; sabato 13 settembre dalle 12.00 alle 24; domenica 14 settembre dalle 12 alle 22. Lungo il percorso dell’evento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e un’area food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice. Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto durante i giorni dell’evento oppure online alla pagina web borgodivino.it/nemi. “Nell’anno in cui Nemi e altri 10 comuni dei Castelli Romani sono Città italiana del Vino 2025 ci tengo a ricordare che Nemi è anche la ‘casa’ di Borgo diVino. Sento quindi questo evento anche mio, e ospitarlo per l’ottavo anno consecutivo è la dimostrazione che siamo stati degli apripista per una manifestazione che dal 2021 ha raggiunto il circuito de 'I Borghi più belli d’Italia' – dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi – Insieme a Valica e all’Associazione 'I Borghi più belli d’Italia' portiamo il cuore pulsante e romantico dei Castelli Romani sulla scena nazionale, e lo facciamo con la consapevolezza che Borgo diVino è stata un’intuizione geniale della quale siamo felici di essere la prima casa, ancor più da quando si è consolidato come appuntamento itinerante con tappe in tutte le regioni d’Italia. Un ringraziamento particolare all’organizzazione, all’Associazione I Borghi più belli d’Italia e soprattutto all’assessore Giancarlo Righini”. “La quinta edizione di Borgo diVino in Tour 2025 – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” – varca per la prima volta i confini nazionali e inizia ad assumere una valenza europea. La presenza di San Marino e di un Borgo francese, Le Castellet, danno quel tocco di internazionalità che non può che far bene, non solo alla manifestazione quanto soprattutto alla promozione dei vini e dei cibi prodotti nei territori dei Borghi più belli d'Italia. Ulteriore possibilità di sviluppo è prevista nei prossimi anni, vista l'importante sinergia con la Federazione Internazionale Les Plus Beaux Villages de la Terre, di cui la nostra Associazione fa parte. Da aprile a novembre sarà un bel viaggio nei borghi e nei territori all'insegna del buon vivere, del buon bere e del buon mangiare”. Importante spazio anche a masterclass su grandi vini della tradizione enologica italiana. Sabato 13 settembre ore 19.30 a Palazzo Ruspoli: 'I grandi Rossi d’Italia'. Degustazione di 5 etichette selezionate tra i più importanti vini rossi italiani, dal Barolo al Brunello di Montalcino al blend bordolese di Bolgheri, passando per le più alte e inattese espressioni del Merlot in Toscana e del Cabernet Sauvignon nel Lazio. Domenica 14 settembre ore 18.00 a Palazzo Ruspoli 'I grandi Bianchi d’Italia'. Degustazione di 6 etichette che esaltano la qualità dei bianchi italiani, con vitigni in purezza e blend d’autore che dall’Alto Adige arrivano alla Costiera Amalfitana, passando per Toscana, Lazio e Sardegna. Tutti i dettagli delle masterclass sono disponibili al link borgodivino.it/masterclass-nemi/. Prenotando online alla pagina indicata si avrà diritto al 20% di sconto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)