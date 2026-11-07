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Cyberattacchi, colpita Smartbox: “Consultati dati personali dei clienti”

  • Novembre 7, 2026
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Cyberattacchi, colpita Smartbox: “Consultati dati personali dei clienti”

(Adnkronos) –
Smartbox sotto attacco. Ad essere vittima degli hacker, stavolta è la nota azienda dei cofanetti regalo e pacchetti di esperienze prepagati. “Gentile cliente, ti scriviamo per informarti che Smartbox è stata vittima di un attacco informatico il 3 novembre 2026”: questa la mail, con oggetto ‘Comunicazione su un incidente di sicurezza dei dati’, ricevuta oggi dai clienti Smartbox, con cui l’azienda comunica di aver rilevato un accesso non autorizzato a una delle proprie piattaforme e di aver immediatamente adottato misure per proteggere il sistema e impedire ulteriori accessi non autorizzati.  

“In base alle indagini condotte finora, a causa della natura dell’incidente alcuni dati personali, inclusi nomi e indirizzi email dei clienti, potrebbero essere stati consultati. L’autore dell’attacco non ha avuto accesso ai dati delle carte di pagamento né alle password degli account”, si legge nella comunicazione. 

L’azienda fa sapere di aver avviato un’indagine e informato le autorità competenti, tra cui la Commissione per la protezione dei dati e le forze dell’ordine, e di essere al lavoro sulle misure di sicurezza per ridurre il rischio di incidenti simili in futuro. Ma allo stesso tempo, invita i clienti a “prestare attenzione a email, chiamate o messaggi sospetti, in particolare quelli che richiedono informazioni personali o dati di pagamento. Smartbox non ti chiederà mai di condividere la password del tuo account o i dati della tua carta di pagamento via email. Se ricevi un sospetto messaggio che sembra provenire da noi, evita di cliccare su eventuali link e contattaci direttamente”. 

 

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