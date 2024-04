Curva Nord Arechi, assessore Galdi: Comune ha messo tornelli

L’assessore del Comune di Salerno Rocco Galdi è intervenuto all’emittente OttoChannel nella trasmissione Granatissimi dove ha chiarito la questione della Curva Nord rimasta chiusa nonostante l’impegno pubblico dei mesi scorsi: “L’amministrazione comunale ha adeguato in passato il settore con l’installazione dei nuovi tornelli. Inoltre, aveva chiesto alla società di realizzare la separazione all’interno dei Distinti per garantire l’apertura della Curva Nord. Tutto era stato indicato all’interno della convenzione sottoscritta poco meno di un anno fa. Noi avevamo autorizzato il club a procedere con i lavori. Poi non si è fatto più niente ma l’amministrazione comunale ha permesso alla società di poter procedere con le operazioni”.