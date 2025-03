Cultura: De Luca, investiamo 10 mln euro

“Complessivamente, investiamo 10 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali”. Lo sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presentando, a palazzo Santa Lucia, il bando ‘Impresa culturale e creativa’. “Per la verita’, noi abbiamo scontato un ritardo di un anno in relazione all’accordo di coesione, firmato poi a settembre dello scorso anno con il governo nazionale. Abbiamo spiegato al Governo che perdere un anno e mezzo, alla fine, avrebbe determinato un danno enorme per tante attivita’ culturali”, ricorda. “Riconfermiamo l’orientamento politico della Regione Campania: la cultura e’ la nostra identita’ piu’ profonda in senso lato. La cultura e’ anche lavoro”, sottolinea. Quanto al bando, il ‘governatore’, a margine, spiega che va nella direzione di “dare una mano alle tante imprese culturali nel campo del teatro, del cinema, della musica, della danza, che arricchiscono la vita culturale e che implementano anche il turismo”.