Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris
Giovani Imprenditori donano dispositivo al Ruggi
Martusciello (FI), proclamato Fico scomparira’ De Luca
Consegnate le Onorificenze Sportive CONI: a Credentino la Stella d’Oro al Merito Sportivo
Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris

  • Dicembre 2, 2025
Ctp Napoli: 8 inviti a dedurre, anche a de Magistris

Contesta un danno erariale di oltre 23 milioni e mezzo di euro, la procura regionale per la Campania della Corte dei conti, in relazione alle ricapitalizzazioni della Ctp, società partecipata di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Napoli, che ha chiesto al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza partenopea di notificare otto inviti a dedurre, uno dei quali riguarda l’ex sindaco metropolitano Luigi de Magistris. L’indagine dei finanzieri (condotta dai pm Capalbo, Miranda e Vitale, coordinati dal procuratore Giuseppone) ha ricostruito le iniezioni di capitale effettuate tra il 2003 e il 2020, per un totale di oltre 332 milioni di euro, destinati a sostenere una società integralmente pubblica che versava da anni in grave difficoltà. Secondo gli inquirenti le ricapitalizzazioni sarebbero state deliberate in un contesto caratterizzato da perdite pluriennali, poi culminate nel fallimento della società, risalente al 2022. Il danno erariale viene contestato, oltre che a De Magistris (sindaco metropolitano dal primo gennaio 2015 al 18 ottobre 2021), anche ad amministratori, dirigenti e revisori dei conti pro tempore della Città Metropolitana di Napoli. Il danno erariale riguarda gli anni 2017 e 2019.

