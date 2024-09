Crepa in Piazza della Libertà, il Sindaco di Salerno: “Nessun allarme”

La crepa comparsa in Piazza della Libertà a Salerno ha subito messo in allerta i cittadini mentre nei locali si sono registrate proprio in questi giorni problemi di infiltrazione di acqua con tanto di cartelli “divieti di accesso” dinanzi alla porta di uno dei locali che sarà assegnato a breve. Il primo cittadino Vincenzo Napoli ha voluto rassicurare tutti e, sollecitato sulla questione a margine di una conferenza a Palazzo di Città ha dichiarato come i tecnici sono già stati sul posto ed a breve anch’egli in prima persona farà un sopralluogo per valutare di cosa si tratti.

“Non penso si possa parlare di allarme – ha dichiarato Napoli – Si dovrebbe trattare di un giunto che ha perso la sigillatura e di conseguenza ha innescato i problemi di infiltrazione. Il locale chiuso non è correlato a questo problema bensì a questioni tecnico-amministrative relative all’assegnazione. Mi sembra una situazione sotto controllo che non merita particolare attenzione”.