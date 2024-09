De Luca, Campania è la Regione che riceve meno di tutte

“La Regione Campania viene depredata ogni anno di 200 milioni di euro.Nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale, la Campania è la Regione che riceve meno di tutte le Regioni d’Italia. Allora vogliamo dire agli amici del Nord, anziché impegolarci in una battaglia che rischia di dividere l’Italia, sediamoci a un tavolo e ragioniamo, da persone serie e responsabili, sulla base di un’operazione verità”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alla due giorni “Sud Nord Invest” organizzata dalla Ficei e dall’Asi di SALERNO. L’unica ricetta attuabile per De Luca è “burocrazia a zero, decentramento dei poteri e delle competenze, snellimento del Paese. Su questo possiamo fare un’alleanza formidabile, forze produttive e dinamiche del nord, del centro e del sud”. Per De Luca bisogna fare i conti “con alcune esaltazioni propagandistiche da parte del governo. Noi siamo la regione che cresce più di tutte. Abbiamo un dato vero, che è quello dell’export. Siamo diventati il quarto paese esportatore ma è un merito del sistema imprenditoriale. I governi non c’entrano proprio in niente”. (