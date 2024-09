“Niente striscioni o stendardi dei tifosi nei Distinti dell’Arechi”, la nota degli Ultras Catanzaro

Dopo le polemiche social ed i rischi di incroci pericolosi tra opposte tifoserie arriva dagli Ultras Catanzaro un comunicato in cui si invitato in tifosi calabresi che saranno presenti nel settore Distinti dello Stadio Arechi di Salerno ad affrontare con “rispetto e mentalità” la trasferta evitando di esporre striscioni, stendardi o pezze.

Ecco la nota ufficiale

“Gli Ultras Catanzaro 1973, in vista della trasferta di domenica 29 settembre a Salerno, invitano i tifosi giallorossi che prenderanno posto nel settore dei Distinti, a non esporre striscioni, stendardi o “pezze” come segno di rispetto dei tifosi di casa che ospiteranno in un settore a loro dedicato i supporters della squadra ospite”.