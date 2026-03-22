Cavese, occasione persa col Foggia

anziché calciare tenta un dribbling di più e l’azione sfuma. Sessanta secondi e Visconti dalla lunetta impe- gna centralmente Peruc- chini. Al 64′ il tecnico dei metelliani effettua un ulte- riore cambio che in questo caso è doppio perchè en- trano Awua e Ubaldi per Or- lando e Diarrassouba rispettivamente. Gli aquilotti iniziano ad essere più pre- senti nella zona mediana. Mister Pazienza avverte il pericolo ed effettua anche lui un doppio cambio lanciando Giron e Bevilacqua. Al 78′ la Cavese sfiora il vantaggio quando su cross di Macchi dalla sinistra, Minaj in tor-