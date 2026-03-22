Cavese, occasione persa col Foggia

di Francesco De Pisapia
CAVESE-FOGGIA 0-0 CAVESE (3-5-2): Boffelli; Lu- ciani, Cionek, Nunziata; Diarrassouba (dal 19’st Ubani), Orlando (dal 19’st Awua), Visconti, Munari (dal 26’st Maiolo), Macchi; Fusco (dal 1’st Minaj), Gudjohnsen (dal 31’st Fella). A disposi- zione: Manzo, Sposito, Evan- gelisti, Ubaldi, Peretti, Yabre, Imparato, Bolcano. All.: Fabio Prosperi.
FOGGIA (3-4-3): Perucchini; Staver, Biasiol, Buttaro; Romeo, Garofalo, Mene- gazzo (dal 45’st Eyango), Di- marco (dal 21’st Giron); Liguori (dal 45’st Cangiano), Tommasini (dal 21’st Bevilac- qua), D’Amico (dal 31’st No- cerino). A disposizione: Magro, Borbei, Castorri, Mi- nelli, Pazienza M.O., Rizzo. All.: Michele Pazienza ARBITRO: sig. Simone Gau- zolino di Torino (Mario Chi- chi di Palermo e Manfredi Scribani di Agrigento). IV° ufficiale: Maria Marotta di Sapri. Operatore FVS: Pier- paolo Vitale di Salerno. NOTE: giornata serena; ter- reno di gioco in buone con- dizioni. Spettatori: 2.500 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 35′ pt Menegazzo (F); al 37′ pt Cio- nek (C); al 13′ st Buttaro (F); al 25′ st Garofalo (F); al 35′ st Li- guori (F); al 44′ st Nocerino (F); al 44′ st Luciani (C). Angoli 5 a 3 per il Foggia. Recuperi: 1′ pt; 4’+4′ st.
CAVA DE’ TIRRENI – Finisce senza reti tra Cavese e Fog- gia. Un punto per parte che serve più ai metelliani che agli ospiti sempre più invi- schiati nei bassifondi della classifica. Indisponibile il solo Loreto tra le fila blu- foncè (al suo posto Nun- ziata), il 3-5-2 di Potenza viene confermato in toto da mister Prosperi. Dall’altra parte, fuori Valietti per infor- tunio (al suo posto Romeo), mister Pazienza rispetto alla gara di Benevento conferma il 3-4-3 con un cambio in avanti: Tommasini per Bevi- lacqua. Brutto primo tempo dei metelliani che subiscono troppo gli avversari che sor- prendono nell’approccio alla gara. Foggia infatti, tutt’altro che rassegnato e che parte subito forte con D’Amico che al 4′ con un destro dal limite chiama in causa Boffelli che si rifugia in angolo. Sempre il numero novantanove due minuti dopo, testa i riflessi del portiere metelliano che questa volta blocca a terra. Ancora protagonista Boffelli al minuto numero nove quando con un volo sulla propria destra sventa un colpo di testa sottomisura di Menegazzo. Dopo il primo quarto d’ora la Cavese riesce un po’ a venir fuori anche se riesce solo a collezionare calci d’angolo senza mai im- pensierire la retroguardia ospite. I rosso-neri al 30′ si giocano la card ricorrendo all’FVS per un presunto fallo di Cionek su Dimarco ma l’arbitro non ravvisa gli estremi del penalty dal re- view. Il Foggia però continua a pressare i metelliani riu- scendo nell’intento di evitare la costruzione dal basso del gioco e costringendoli ai lanci lunghi. La Cavese non riesce nell’arco della prima frazione di gioco ad effet- tuare un tiro verso la porta avversaria.
Nel secondo tempo mister Prosperi effettua subito un cambio in avanti con Minaj che prende il posto di Fusco. Cavese subito propositiva con Orlando che al 48′ con il sinistro sfiora la trasversale. Al 56′ si distende bene sulla sinistra il neo entrato Minaj ma appena entrato in area
anziché calciare tenta un dribbling di più e l’azione sfuma. Sessanta secondi e Visconti dalla lunetta impe- gna centralmente Peruc- chini. Al 64′ il tecnico dei metelliani effettua un ulte- riore cambio che in questo caso è doppio perchè en- trano Awua e Ubaldi per Or- lando e Diarrassouba rispettivamente. Gli aquilotti iniziano ad essere più pre- senti nella zona mediana. Mister Pazienza avverte il pericolo ed effettua anche lui un doppio cambio lanciando Giron e Bevilacqua. Al 78′ la Cavese sfiora il vantaggio quando su cross di Macchi dalla sinistra, Minaj in tor-
sione di testa, sfiora il palo alla sinistra del portiere. All’80’ altro episodio con chiamata all’FVS da parte degli ospiti (presunto atter- ramento in area di rigore di Menegazzo da parte di Cio- nek) ma l’arbitro ancora una volta non ravvede gli estremi del penalty. Poi quando la gara sembra volgere al ter- mine i metelliani riescono a beffare i satanelli con Macchi ma l’arbitro alla revisione annulla la rete per una posi- zione in off-side. Finisce con qualche fischio non tanto per il punto quanto per la prestazione del primo tempo in cui i metelliani hanno fatto pochissimo.