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Cosmi: Salernitana a Foggia per fare il risultato pieno
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Cosmi: Salernitana a Foggia per fare il risultato pieno

  • Aprile 25, 2026
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Cosmi: Salernitana a Foggia per fare il risultato pieno

ister Serse Cosmi presenta così la partita alla vigilia: “Logicamente il nostro obiettivo è quello di fare risultato pieno, perché il terzo posto finale ha un significato da non sottovalutare. Tuttavia, se questo non dovesse accadere, il campionato non finirebbe. Con le ultime due vittorie ci siamo riguadagnati questa posizione privilegiata per poterci giocare il terzo posto a prescindere dai risultati degli altri: non è solo un desiderio, vincere è per noi una volontà assoluta ma non passi il concetto che se non si vince, è tutto finito.

Non che voglia mettere le mani avanti, voglio solo dire che per noi non è una partita da dentro o fuori. Lo è per i nostri avversari, invece. Era difficile all’inizio ipotizzare questo tipo di campionato per il Foggia, mi sorprende trovarlo lì in basso. Non ho gli elementi per capire come mai si sia incastrato in questa situazione e neppure voglio farlo, però Foggia non è un posto come gli altri. La Serie C dovrebbe essere il minimo per una piazza del genere, che dovrebbe vivere situazioni sportivamente migliori per il passato che ha e per quello che rappresenta nel panorama calcistico italiano”.

Allo Zaccheria si giocherà senza pubblico. “Porte chiuse, aperte o campo neutro per noi non cambia. Sappiamo cosa fare per mantenere il terzo posto e credo sia impossibile mirare ad un pareggio. La vittoria è l’unica garanzia totale per noi. A me sarebbe piaciuto giocare con la gente sugli spalti, anche tanta. Il calcio sono abituato a farlo così, senza pubblico è tutto più triste. Dirò di più, non considero un vantaggio per noi il fatto di giocare a porte chiuse”, afferma l’allenatore.

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