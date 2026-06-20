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Cosmi commosso: Il mio rinnovo è stato un parto

  • Giugno 20, 2026
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Cosmi commosso: Il mio rinnovo è stato un parto

di Marco De Martino

SALERNO – Pochi minuti dopo l’ufficializzazione, da parte della società, del suo rinnovo contrattuale, Serse Cosmi si è presentato a Santa Teresa per partecipare al- l’evento organizzato nell’am- bito dei festeggiamenti per i 107 anni della Salernitana. Prima l’accoglienza calorosa dei tifosi, poi il siparietto con Mattia Tascone, a cui ha con- sigliato di “non arrivare in ri- tiro con il peso giusto, uno o due chili in più vanno bene”, ed infine le parole al miele per commentare la sua per- manenza sulla panchina della Salernitana:“Per me è un privilegio enorme essere partecipe di un amore così viscerale per la propria squa- dra di calcio che poche città hanno e far parte anche se

Serse Cosmi a Santa Teresa travolto dall’affetto dei tifosi e dei suoi ex calciatori (foto Gambardella)

per pochissimo tempo di questa famiglia per me è stato ed è un onore enorme oltre che un privilegio e non parlo dell’aspetto sportivo ma di quello umano. Oggi si è concluso un parto, perchè la firma del mio contratto è stata simile ad un parto ma

non avevo il minimo dubbio per quello che mi riguardava di rimanere qui, l’ho espresso cinque minuti dopo la partita di Brescia. Grazie perchè, e lo dico con estrema sincerità , tutto quello che mi avete dato è troppo” ha con- cluso con le lacrime agli

occhi e la voce rotta dal- l’emozione Cosmi. Il tecnico si è poi allontanato in com- pagnia del ds Faggiano per raggiungere piazza Casal- bore ed essere presente anche allo sventolio di ban- diere ed alla torciata, altri eventi organizzati dagli ul-

tras granata per festeggiare la Salernitana: “Non finite mai di sorprendermi -ha detto Cosmi- si vede che vi conosco ancora poco. Fa- remo di tutto per ricambiare tutto questo affetto. Dob- biamo alzare il livello, la serie B è poco per Salerno”.

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