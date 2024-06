Consiglio dei Ministri: sospeso Enrico Coscioni dalla guida di Agenas

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la sospensione del presidente di Agenas, Enrico Coscioni, in seguito alla mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni. Il senatore Antonio Iannone ha annunciato che è possibile adottare il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione di Coscioni fino alla fine del processo penale o alla scadenza naturale dell’incarico. Questa decisione è stata presa a causa di un’ordinanza penale che ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione medica in relazione a fatti occorsi in occasione di un intervento chirurgico presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno.