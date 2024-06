Salernitana, trattativa con Brera Holdings: “Iniziata la fase di diligence pre-acquisizione”

La Brera Holdings ha rilasciato un comunicato stampa in risposta ai resoconti dei media in Europa riguardanti un’acquisizione di un club di calcio della Serie B italiana. La società conferma di essere attualmente impegnata in una fase di due diligence pre-acquisizione, ma non fornisce dettagli specifici sull’identità del club coinvolto. Il management team, in collaborazione con consulenti legali e finanziari, ha lavorato attivamente con diversi potenziali club per la possibile acquisizione. Il CEO Pierre Galoppi ha dichiarato che i club con cui stanno discutendo sono di alto livello e che la società si impegna ad aiutarli a diventare un modello per il futuro del calcio italiano. La società è soggetta ad accordi di non divulgazione e non commenterà o fornirà dettagli specifici sui resoconti dei media fino a quando la fase successiva di queste potenziali transazioni non sarà annunciata in modo conforme. In conclusione, Brera Holdings è in attesa di un’offerta confermata e non fornirà ulteriori informazioni fino a quando non sarà conclusa la fase successiva della trattativa.