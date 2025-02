Confindustria Salerno, “Siamo pari”

“Siamo pari” è un bando promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, insieme alla Fondazione della Comunità Salernitana. Sostenuto dalla Camera di Commercio di Salerno e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Salerno, l’iniziativa mira a sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul tema del genere e delle pari opportunità. Il progetto sostiene la Strategia per la parità di genere dell’UE 2020-2025 e gli obiettivi dell’Agenda 2030. La strategia UE punta a ridurre la discriminazione di genere, eliminare la violenza e raggiungere la parità in ogni ambito entro il 2025. L’Agenda 2030 si concentra sull’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di donne e ragazze come parte dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Confindustria Salerno e la Fondazione intendono, anzitutto, migliorare e innovare gli strumenti educativi contro le discriminazioni di genere, oltre a creare una cultura di parità partendo dalle scuole primarie, che possa consentire di promuovere l’importanza delle risorse femminili nel mondo del lavoro. Particolare attenzione sarà dedicata all’innovazione e alle discipline “stem”, per aumentare l’interesse verso la digitalizzazione e orientare le ragazze verso le facoltà scientifiche. Il bando è rivolto alle classi di scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Salerno, che dovranno presentare progetti innovativi per forma e contenuto. I materiali dovranno essere inviati a Confindustria Salerno secondo le modalità indicate nel bando. Marco Gambardella, presidente del comitato “Piccola industria” di Confindustria Salerno parla della disparità di genere come di “uno scenario che bacia anche la provincia di Salerno, ma che abbraccia purtroppo tutta l’Italia”. “Noi ce la stiamo mettendo tutta – afferma Gambardella – come Confindustria Salerno, ad apportare cultura partendo alle scuole, ma anche coinvolgendo famiglie e territorio, grazie anche alle istituzioni, tutte coese per un unico fine, quello della cultura di genere”. Elena Salzano, presidente del Comitato femminile plurale di Confindustria Salerno, parla con fierezza dell’attivazione, per la quarta edizione, del bando “Siamo pari”: “È una quarta edizione che, ovviamente, ci vede sempre più su una base allargata di coinvolgimento e che è destinato proprio alle scuole di tutta Salerno e provincia che possono sempre più, per quanto riguarda le primarie e le secondarie di primo grado, partecipare ed essere parte attiva di quella diffusione della cultura di genere della quale stiamo parlando”. Tante le scuole che hanno aderito, in queste scorse edizioni, ad evidenziare la costante necessità di creare iniziative di partecipazione attiva che riguardi un tema ancora oggi tanto delicato: “C’è grande attenzione, soprattutto da parte dei dirigenti scolastici, dei professori e delle professoresse, che seguono con attenzione le attività finalizzate alla sensibilizzazione sulla cultura di genere. Quindi noi confidiamo, ed è proprio una chiara chiamata a loro, affinché possano sempre più diffondere questo invito e fare del contest un loro argomento focale sul quale concentrare poi le lezioni”. In un mondo che ancora ha tanto da recuperare in termini di parità di genere, anche il tema delle favole, centrale nel bando, diventa un elemento fondamentale affinché possa diventare un veicolo di aggregazione culturale e di parità. Ma per la Salzano vanno equilibrati i ruoli: “Le favole vanno raccontate e va fatto in modo che siano tutti insieme, uomini e donne attivi nel poter salvare, nel poter portare nel poter condividere i valori positivi”. Vincenzo Iennaco, presidente dei Giovani di Confindustria Salerno, ritiene fondamentale che si parli di parità di genere con i giovani, tra i giovani: “È importantissimo. Soprattutto, il nostro obiettivo è quello di diffondere una cultura della parità di genere che sia senza discriminazioni. Soprattutto, riteniamo che la parità sia una condizione necessaria. Quindi, deve avere un ruolo fondamentale nella società, nelle nostre aziende e nelle nostre famiglie”.