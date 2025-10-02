Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli - Le Cronache
  • Ottobre 2, 2025
(Adnkronos) – Primo successo stagionale per la Fiorentina di Stefano Pioli. Oggi, giovedì 2 ottobre, viola al Franchi si sono imposti 2-0, grazie al gol di Piccoli nel primo tempo e Ndour nel recupero del secondo, sui cechi del Sigma Olomouc, nella prima gara di Conference League, dopo tre pareggi e due sconfitte in campionato. Ora la viola è attesa dalla sfida domenica con la Roma, battuta dal Lille in Europa League.   La Fiorentina parte con un alto possesso palla, ma l'Olomouc riesce a pressare alto e si rende pericoloso al 19' con De Gea che deve intervenire con un colpo di reni per neutralizzare la forte conclusione di Kostadinov. La Fiorentina però con il passare dei minuti sale di tono e al 27' è Piccoli a portare in vantaggio i suoi, sfruttando e concretizzando in diagonale l'assist di Ndour. Al 30' ci prova ancora Piccoli, ma la girata al volo esce di pochissimo a lato. Altra grande occasione viola al 34' con la traversa colpita in pieno da Ranieri, poi il rimpallo cade sui piedi di Dodo che con un tap-in mette la palla in rete. L'arbitro però annulla per fuorigioco.  Lo spartito della gara non cambia e al 58' altra occasione per i viola, ancora con Piccoli che arriva a tu per tu con Koutny, ma non riesce a superarlo. Sigma tutto riversato in avanti alla ricerca del pari, la Fiorentina però non concede spazi con un paio di conclusioni verso la porta di De Gea che il portiere controlla senza problemi. La squadra di Pioli prova a raddoppiare con dei veloci contropiedi ma Piccoli manca la porta. Non sbaglia invece Ndour al 95' con una bella conclusione che tocca il palo alla destra del portiere dei cechi e si infila in rete per il 2-0 finale che fa tanto morale in una momento complicato della stagione.   
