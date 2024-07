Baronissi. Petta e la nuova giunta

di Mario Rinaldi

Detto, fatto. Il neo sindaco di Baronissi, Anna Petta, nella mattinata di ieri ha varato la nuova giunta che dà ufficialmente in via ai lavori dell’amministrazione comunale sotto il segno della prima donna sindaco nella storia di questa cittadina. Come anticipato dalle colonne del nostro quotidiano l’Esecutivo di governo sarà così composto: Luca Galdi, Vicesindaco e assessore al Bilancio, all’Urbanistica e al Patrimonio; Alfonso Farina, Assessore all’Ambiente, Città della Medicina, Sicurezza Urbana e Protezione Civile; Maria Chiara Barrella, Assessore alle Politiche Sociali, Sviluppo e valorizzazione delle frazioni, Pari opportunità. Completano la squadra Giuseppe Giordano, Assessore alle Manifestazioni ed eventi, Attività produttive, Istruzione, Edilizia scolastica; e Anna Sica, Assessore allo Sport, Innovazione tecnologica e digitale, Semplificazione per l’accesso alle misure di sostegno. La delega dei lavori pubblici è rimasta nelle competenze del primo cittadino. “Dopo un attento e inclusivo processo di consultazione con la società civile e le forze politiche – ha dichiarato Anna Petta – ho formato una squadra equilibrata composta da tre uomini e due donne. La Giunta è stata selezionata in base a due criteri principali: la fiducia che i cittadini hanno riposto in loro durante le elezioni sono infatti i cinque più votati, che hanno realizzato importanti performance in termini di preferenze e le competenze specifiche di ciascun membro. Ogni componente della mia squadra porta con sé un bagaglio di esperienze e capacità che saranno fondamentali per affrontare le sfide del nostro territorio”. Attuato, quindi, come ampiamente annunciato, il criterio meritocratico che vede anche un perfetto equilibrio tra le forze di partito che hanno sostenuto Anna Petta. Infatti, la nuova giunta è composta da due membri della civica “Anna Petta Sindaco” che sono Maria Chiara Barrella e Giuseppe Giordano, due esponenti della lista “Uniamoci per Baronissi”, Luca Galdi e Anna Sica e un rappresentante del Partito Democratico Alfonso Farina, il primo degli eletti. In ordine di preferenze sono anche i tre partiti che hanno ricevuto il maggior numero di consensi: il 27,3% per “Anna Petta Sindaco”, il 21,9% per “Uniamoci per Baronissi” e il 21,8% per il PD. Massimo equilibrio anche in termini di “genere”: il sindaco donna con altre due esponenti in Giunta a formare le quote rosa e tre uomini a completare l’esecutivo. “Con grande fiducia e speranza per il futuro – ha aggiunto Petta – dichiaro ufficialmente operativa la nuova Giunta comunale di Baronissi. Insieme, costruiremo una città migliore, più equa, più dinamica, più moderna e più giusta per tutti. Ogni cittadino dovrà sentirsi partecipe di un grande progetto di futuro”. Intanto, proprio ieri pomeriggio sono iniziati i lavori con la convocazione della prima giunta al fine di avviare la programmazione così come da programma elettorale. I primi cento giorni saranno decisivi per capire la direzione in cui si orienterà il lavoro della nuova amministrazione targata Anna Petta.