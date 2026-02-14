Raffaele: Peccato per il pari subito così

Soddisfatto a metà dopo il derby con la Cavese il mister della Salernitana Giuseppe Raffaele: “Purtroppo abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo perso due punti su un episodio dubbio. Nella ripresa meno pressione davanti ma non abbiamo mai rischiato nulla. Su questa palla in uscita è successo quello che avete visto. Ho messo Ferrari perché Lescano aveva speso tanto, Molina era in palla. Poi Tascone per aiutare De Boer perché Gyabuaa iniziava a subire molti colpi. Credo gara interpretata bene ottimo primo tempo, nella ripresa è mancata la zampata del 2-0. I reparti hanno lavorato bene. In discussione? Squadra viva, abbiamo dimostrato martedi e anche oggi. Dobbiamo essere dominanti per tutti i 90 minuti, anche se in difesa si rischia di meno rispetto al passato”
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco