Raffaele: Peccato per il pari subito così

  • Febbraio 14, 2026
Raffaele: Peccato per il pari subito così

Soddisfatto a metà dopo il derby con la Cavese il mister della Salernitana Giuseppe Raffaele: “Purtroppo abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Abbiamo perso due punti su un episodio dubbio. Nella ripresa meno pressione davanti ma non abbiamo mai rischiato nulla. Su questa palla in uscita è successo quello che avete visto. Ho messo Ferrari perché Lescano aveva speso tanto, Molina era in palla. Poi Tascone per aiutare De Boer perché Gyabuaa iniziava a subire molti colpi. Credo gara interpretata bene ottimo primo tempo, nella ripresa è mancata la zampata del 2-0. I reparti hanno lavorato bene. In discussione? Squadra viva, abbiamo dimostrato martedi e anche oggi. Dobbiamo essere dominanti per tutti i 90 minuti, anche se in difesa si rischia di meno rispetto al passato”

