Comanda la Salernitana, 1 a 0 all’Atalanta U.23

SALERNITANA-ATALANTA UNDER 23: 1-0

SALERNITANA (3-5-2); Donnarumma; Matino (54’ Frascatore), Golemic, Cabianca; Ubani (67’ Coppolaro), Quirini (54’ Tascone), Capomaggio, Knezovic (73’ De Boer), Villa; Ferraris (73’ Achik), Inglese. A disposizione: Brancolini, Varone, Ferrari, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. All. Raffaele

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini (80’ Plaia), Comi, Berto; Idele (46’ Manzoni), Pounga, Riccio (73’ Levak), Simonetto; Papadopoulos (58’ Lonardo), Vavassori; Misitano (73’ Cisse). A disposizione: Torriani, Sassi, Cortinovis, Tornaghi, Ghislandi, Navarro, Colombo, Bergonzi. All. Bocchetti

ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila (Spataro di Rossano-Marucci di Rossano. IV Uomo: Castellone di Napoli FVS: Russo di Torre Annunziata)

MARCATORI: 60’ Ferraris

NOTE: Spettatori presenti 10903 (quota abbonati 5289). Ammoniti: Idele (A), Berto (A) Calci d’angolo 7-8 per l’Atalanta . Recupero 0 pt, 6’ st. Prima del match osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa dello sciatore Matteo Franzoso.

SALERNO –

PRIMO TEMPO

4’ Villa recupera palla, poi Ferraris per Inglese ma il diagonale esce di un soffio

8’ Ci prova Villa dai venti metri: Vismara salva in corner

10’ Tripla occasione ospite: Donnarumma dice no a Papadopoulos, Vavassori prende il palo e Misitano trova ancora la risposta del portiere granata

34’ Ci prova Misitano dalla distanza, palla di poco fuori

35’ Ancora Misitano pericoloso: il pallonetto esce di poco

38’ Lavoro di Inglese in area, palla per Ubani che calcia fuori

SECONDO TEMPO

56’ Cross di Villa, Inglese prova a girare di testa, palla sul fondo

60’ Cross di Cabianca, sponda di Villa per Ferraris che mette dentro

69’ Donnarumma ancora decisivo sul colpo di testa di Vavassori

76’ Achik inventa per Inglese che trova la parata di Vismara in corner

83’ De Boer si libera in area e trova il tocco di mano di Levak: l’arbitro concede il rigore ma cambia idea dopo il Football Video Support

89’ Achik per Frascatore che trova la risposta di Vismara

SALERNO – Col minimo scarto ma non col minimo sforzo. Con il cuore che ha aiutato quando le gambe non giravano più ma soprattutto con lo spirito e la compattezza di un gruppo che sta crescendo partita dopo partita. Quattro su quattro, alzi la mano chi l’avrebbe immaginato. Dopo due anni tremendi, la Salernitana di Raffaele ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: 12 punti in quattro partite. Contro l’Atalanta Under 23 non era certo facile ma i granata, soffrendo e ringraziando ancora una volta Donnarumma hanno conquistato tre punti pesantissimi. Ha deciso la sfida una rete di Ferraris che magari aveva inciso poco, che magari stava per essere sostituito ma che ha trovato il guizzo giusto per stendere i giovani orobici, a cui vanno davvero i complimenti. Si sapeva che la squadra di Bocchetti avrebbe potuto mettere in difficoltà la Salernitana, grazie alla velocità dei propri giocatori. Anche per questo, Raffaele ha inizio partita ha stravolto la formazione lanciando Ubani titolare, con Quirini interno con Knezovic a centrocampo con Matino e Cabianca in difesa. L’inizio gara è stato davvero convincente. Prima Inglese e poi Villa hanno sfiorato il gol del vantaggio. Al 10’, però, l’occasione clamorosa l’hanno avuto gli ospiti, con tre tiri nella stessa azione, con un palo e due parate super di Donnarumma. Quell’episodio ha caricato i nerazzurri che trascinati da Vavassori, (davvero forte questo 2005), hanno tenuto magari più palla dei granata sfiorando ancora il vantaggio con Misitano. A inizio ripresa con Tascone e Frascatore, entrati in campo al posto di Matino e Quirini, la Salernitana, dopo un avvio un po’ in affanno, al 60’ ha trovato il gol decisivo: cross di Cabianca, sponda di Villa e rete di Ferraris. Il controllo al Football Video Support tiene sulle spine gli oltre 10mila spettatori presenti all’Arechi che dopo qualche minuto hanno potuto esultare. Avrebbero potuto esultare ancora ma Inglese e Frascatore, imbeccati da Achik, subentrato al matchwinner, hanno fallito il raddoppio. Un rigore è stato tolto alla Salernitana poi che è così stata costretta a soffrire fino all’ultimo dei sei minuti di recupero, prima di poter ballare e festeggiare sotto la Curva Sud. Prima in classifica a punteggio pieno, con la consapevolezza che ci sono ancora tanti margini di miglioramento dal punto di vista fisico ma anche di crescita corale d’intesa tra i giocatori in campo. Dopo due anni di delusioni, serviva un inizio così: un inizio storico perché era dalla stagione 39/40 che la Salernitana non vinceva le prime quattro partite di campionato. Non c’è tempo, però per festeggiare. Domenica si torna in campo: la capolista sarà di scena a Giugliano, per il secondo derby stagionale.